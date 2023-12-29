İşte karşınızda dünyanın en hızlı uçağı! 2025'te havalanacak

Dünyanın en hızlı uçağı ''Son of Blackbird'', 2025'te havalanmaya hazırlanıyor. Pilota ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanan uçak, saatte 4 bin 100 kilometre hıza ulaşabilecek.

"Son of Blackbird" olarak adlandırılan SR-72 uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin havacılık becerilerini geliştirmek ve gökyüzüne hükmetmek için yaptığı çok gizli bir görevin parçası.

Uçağın mermilerini daha öncekilerden çok daha etkileyici bir hızda ateşleyebileceği ve hipersonik hızlara anında ulaşabileceği ancak daha da önemlisi bu hızlarda daha uzun süre kalabileceği bildiriliyor.

PİLOTA GEREKSİNİM DUYMUYOR

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, kokpitte insana ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanan uçağın, ordunun uçakları kullanma biçiminde devrim yaratabileceği bildiriliyor.

Şimdiye kadarki en hızlı uçak Mach 6 statüsündeydi. Tarihte uzay gemileri dışında buna yaklaşan başka hiçbir şey görülmedi.

Mach 6, saatte 4 bin 100 kilometrenin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor ve SR-72'nin de bu civarda hızları hedeflediği bildiriliyor.

Bu hız, eğer bir yere olağanüstü bir sürede ve saatte 4 bin milin üzerinde bir azami hıza ulaşmaları gerekiyorsa, ordu için çok önemli olabilir. Uçağın bu hızlara ulaşması, ABD'den Avrupa'ya bir buçuk saatte varmak anlamına geliyor.

KARA KUŞ'UN OĞLU

Yeni uçağın "Son of Blackbird" yani "Kara Kuş'un Oğlu" olarak adlandırılmasının nedeni kendisinden önce göklere hükmeden SR-71 uçağı "Blackbird".

Efsanevi bir uçak olan SR-71 Blackbird, 1960'ların ortasında göklere çıktı ve Sovyet hava sahasında son derece tehlikeli bazı görevlerde yer aldı.

Bu görevlerin çoğu, ABD'ye gönderilmek üzere Sovyet nükleer füze sahalarının ve askeri üslerinin fotoğraflarını çekmeyi içeriyordu.

24 kilometre ile 26 kilometre arasındaki yüksekliklerde uçan model, herhangi bir ticari uçaktan 15 kilometre daha yüksekte uçabiliyor.

Blackbird göklerde olduğu dönemde herhangi bir düşman uçağı tarafından dokunulmaz olarak görülüyordu ve diğer orduların sahip olduğu neredeyse tüm silah sistemlerinden kaçmayı başarıyordu.

4 BİN FÜZENİN HEDEFİ OLDU

Şaşırtıcı bir istatistik dizisinde SR-71 Blackbird 1998'de kullanımdan kaldırıldığında hizmette olduğu süre boyunca onu düşürmek için 4 bin füze ateşlendiği ortaya çıktı. Ancak casus uçak herhangi bir şeyin onu yakalayamayacağı kadar hızlı ve akıllıydı.

Yeni çıkacak modelin iki kat daha hızlı olması nedeniyle SR-72 neredeyse yenilmez olabilir.

Yeni uçak, 30 metre uzunluğundaki selefiyle benzer boyutta olacak.

Ancak SR-71'in daha yeni ve daha güncel modeliyle karşılaştırıldığında büyük bir dezavantajı vardı. Bir pilota ihtiyacı vardı ve pilotların "uzay giysisi" giymeleri gerekiyordu.

Kokpitte insana ihtiyaç duymayacak SR-72'nin, lazer gibi yönlendirilmiş enerji silahları ve hipersonik mühimmatlar gibi yeni tehlikelerle mücadele etmesi gerekecek.

BOEING 747'DEN 2 KAT BÜYÜK YOLCU UÇAĞI

Havacılık dünyasını büyük ölçüde etkileyecek diğer projeler arasında, Boeing 747'nin iki katı büyüklüğünde olduğu düşünülen dünyanın en büyük yolcu uçağı yer alıyor.

Bu yolcu uçağı 635 bin kilogramlık ağırlığıyla Boeing 747'nin üç katı kadar daha ağır.

NTV