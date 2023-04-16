Kabul edildi: TikTok'a bir yasak daha geliyor
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'nin Montana eyaletinde tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.
ABD Montana'da milletvekilleri, TikTok’un eyalet genelinde kullanımının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Tasarı, 43 “hayır” oyuna karşı 54 “evet” oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte’un masasına gitti. Gianforte’un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD’de TikTok’un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak. Montana’da geçen yıl TikTok’un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.
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