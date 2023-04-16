Kabul edildi: TikTok'a bir yasak daha geliyor

Evlenecek çiftler için verilecek kredinin detayları belli oldu

Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı!

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Kılıçdaroğlu'nun seçim programı netleşti: Bir günde iki ili ziyaret edecek