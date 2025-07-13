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Küfürbaz Grok geri döndü; küfür şova devam ediyor...

Küfürbaz Grok geri döndü; küfür şova devam ediyor...
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Yaptığı küfürlü paylaşımlar sonrasında erişim engeli getirilen X'in yapay zeka robotu Grok yeniden kullanıma sokuldu. Ancak Grok'un küfürlü yanıtlara kaldığı yerden devam ettiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok hakkında kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatımıştı.

Grok tarafından yapıldığı tespit edilen paylaşımlara ve hesaplara erişim engeli kararı alındı.

 

Küfür ve hakaret içeren yanıtları nedeni ile kamuoyunda tepkilere neden olan Grok, geri döndü.

Grok'un erişim engelinin ardından küfürlü yanıt tarzını değiştirmediği görüldü.

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Etiketler grok küfür yapay zeka paylaşım erişim engeli
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