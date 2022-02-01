Logo Tasarımı Nedir?

Logolar işletme, kurum veya kişileri temsil eden simgelerdir.

Logo tasarımı ise logo hazırlanması için yapılan çalışmalara verilen genel isimdir. Logo hazırlanırken öncelikle kara kalem tasarımı yapılmalı gerekir. Sonrasında ise bu çalışmaların dijital ortama aktarılma işlemi yapılır. Bu çalışmalar yapılırken amblem ve logonun iç içe kullanımı, bir şeyi temsil etmesi şarttır.

Kısaca açıklamak gerekirse logo firmanın imzasıdır.

Kurumsal kimlik için en önemli faktördür. Logonuz yoksa ya da sizi temsil niteliği yoksa kurumsal kimliğiniz eksik demektir. Logo tasarımına bu şekilde bakıldığında önemini daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Hazırlattığınız farklı logo çalışmaları ile rakiplerinizden ayrışabilir ve bilinirliliğinizi arttırabilirsiniz. Logonuzdaki yaratıcılık ve farklılık hedef kitlenizi doğrudan etkilemenizi de sağlar.

Oluşturulan logo tasarımı sayesinde hedef kitleniz daha rahat ulaşabilir ve markanızı en kolay şekilde tanıtabilirsiniz. Tasarım yaptırırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi logonuzu gören kişilerin markanız ile fikir sahibi olmalı, minimal görseller kullanılmalı ve fontlar olabildiğince sade seçilmelidir. Bunun yanı sıra hazırlanan logo renkleri birbiri ile uyumlu olması gerekir. En fazla üç renk kullanılabilir. Tasarımlarda karmaşıklığa yer vermemelisiniz.

Kullanılan sembolleriniz de akılda kalıcı olduğu sürece oluşturduğunuz imaj daha düzgün olur. Tasarım aşamasında kullanılan yazı fontu size özgü, misyon ve vizyonunuzu yansıtan bir font olmalıdır. Fontun sade seçilmesinin amacı da hedef kitlenize vermek istediğiniz mesajı daha anlaşılır ve kolay bir biçimde iletebilmeniz içindir. Hazırlattığınız logo tasarımı size özgü olmalıdır. Kopya bir tasarım olmamalıdır. Aksi halde logonuz başka firmaları çağrıştıracağından kurumsal imajınız ciddi zararlar görür. Bu sebeple seçilen font ve görsellerin orijinal olması, yalnızca sizi ve firmanıza ait olması firmanız için çok önemlidir.