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Meta'ya 9,3 milyar TL'lik bir ceza daha

Meta'ya 9,3 milyar TL'lik bir ceza daha
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik ihlaller nedeniyle 251 milyon avro ceza verdi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya verdiği cezayı açıkladı. Ceza, şirketin Avrupa Birliği'nde yer alan kullanıcılarının kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili yapılan ihlaller sonucu verildi. Komisyon, Meta'nın veri güvenliğini ihlal ederek Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği'ni çiğnediğini belirtti. Cezanın, Avrupa'daki kişisel veri koruma yasalarına uyum sağlanması amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.

Komisyonun açıklamasına göre, Meta hakkında Eylül 2018'de bildirilen kişisel veri ihlaline ilişkin yürütülen iki soruşturmada nihai karara varıldı.

Bu kapsamda, 3 milyonu Avrupa Birliği'nde olmak üzere dünya genelinde 29 milyon Facebook hesabını etkileyen bu veri ihlali nedeniyle, Meta'ya 251 milyon avro ceza verildi.

Meta söz konusu ihlali tespit etmesi ve bildirilmesinden kısa bir süre sonra gidermişti.

 

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