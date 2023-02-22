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Microsoft Edge tarayıcısına ücretsiz VPN desteği

Microsoft Edge tarayıcısına ücretsiz VPN desteği
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Microsoft, bir yıl önce Edge tarayıcısında testlerine başladığı yerleşik VPN hizmetini aktif etmeye hazırlanıyor.

15 Ocak 2020'de piyasaya sürülen ve Internet Explorer'ın yerini alan Microsoft Edge, beklediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Kendi tarayıcısıyla rakiplerinin önüne geçemeyen ABD merkezli şirket, yeni özelliklerle kullanıcı çekmeye çalışıyor.

Microsoft Edge, ücretsiz VPN sunacak
Microsoft, bir yıl önce Edge tarayıcısında testlerine başladığı yerleşik VPN hizmetini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Hala test aşamasında olan özelliği, bazı kullanıcılar tarayıcıda görmeye başladıklarını rapor ediyor.

Edge Secure Network adı verilen hizmet, gizliliği artırmak veya çeşitli web sitelerindeki bölgesel kısıtlamaları aşmak için 1GB ücretsiz kota sunuyor.

Daha fazla trafiğe ihtiyaç duyanların ise ek kota satın alması gerekecek. Ancak fiyat konusunda şimdilik net bir bilgi yok. VPN özelliğinin bir sonraki Windows güncellemesinde tarayıcıya eklenmesi bekleniyor.

Etiketler vpn edge tarayıcı
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