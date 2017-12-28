Apple'a 1 trilyon dolarlık tarihi dava !

Eskiyen iPhone modellerinin yavaş çalışmaya başlaması tüm iPhone kullanıcılarının ortak şikayeti; ancak hiçbir zaman Apple bu konuda net bir açıklama yapmamış; her iOS güncellemesinde iPhone'lar biraz daha yavaşlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Apple'dan yapılan açıklamada eski iPhone modellerinin neden yavaşladığı resmiyet kazandı. Apple, bir ‘güvenlik önlemi’ olarak iPhone’ların pil kapasitesi %80’in altına düştüğünde işlemci hızını otomatik olarak yavaşlatıyordu. Böylece kullanıcılar rastgele kapanan telefon ya da hızlı biten şarjla uğraşmak yerine daha yavaş bir telefon kullanıyorlardı.

APPLE'A 1 TRİLYON DOLARLIK DAVA

iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'a karşı ciddi bir tepki oluşurken, Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.

Violetta Mailyan’ın talep ettiği tazminat miktarı her ne kadar gerçekçi olmasa da davasında son derece haklı. Zira Mailyan dava dosyasında Apple’ın kasıtlı olarak cihazları yavaşlatarak tüketicileri daha yeni model iPhone almaları için kandırdığını belirtiyor.

2018 YILININ İLK TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETİ APPLE OLACAK



Finans haberleri web sitesi Barron’un yayımladığı araştırma raporunda, Apple’ın 2018 yılında 1 trilyon dolarlık piyasaya değerine nasıl ulaşacağı konusu geniş bir şekilde ele alınıyor. iPhone X, Çin pazarındaki büyüme, hisse satın alımları, ABD’deki son vergi reformu ve daha fazlasıyla Apple’ın şirket değerini artırma noktasında büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Barron, şu anda piyasa değeri 900 milyar dolar civarında olan Apple’ın, iPhone X ve müşterilerine sunduğu hizmetleri sayesinde piyasa değerini arttırmasını bekliyor.

Apple, en sonki çeyrekteki mali yılda 48.3 milyar dolar kar ile 229.2 milyar dolar gelir elde etti. Apple, hisse değerini yıl boyunca yüzde 50 artırırken, hisse başına kazanç ise yüzde 11 artış gösterdi.