Muud’da Rıza Tamer nisan ayının en çok indirileni oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının favori listeleri açıklandı. Son dönemlerin popüler ismi Rıza Tamer’in “Benden Sonra” adlı parçası ayın en çok indirilen parçası oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Nisan ayında en çok indirilen parça söz ve müziği kendisine ait olan Rıza Tamer’den “Benden Sonra” oldu.

Taylor Swift birinciliği bırakmıyor

En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde Taylor Swift yine ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra nisan ayında The Weeknd’in “After Hours” albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu. “Lady Gaga & Bruno Mars”ın “Die With A Smile” parçası ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine adını yazdırdı. Nisan ayında en çok indirilen yabancı şarkılar listesinin zirvesi Rema & Selena Gomez ikilisinin “Calm Down” parçası oldu.

“Benden Sonra” nisan ayının en çok indirileni

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok indirilenleri Rıza Tamer, Hande Ünsal ve Sıla oldu. Rıza Tamer sürpriz bir çıkışa ilk sıraya yükselirken Ünsal’ın “Koş Gel” ve Sıla’nın “Sakatlık Bende” parçaları da en çok indirilenler listesinde yer aldı. En çok dinlenen yerli şarkı listesinde ise birinci Semicenk “Gözlerinden Gözlerine” oldu.

Muud’da en çok dinlenen yerli single'lar

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Semicenk – Geçiyor Zaman

BLOK3 – Sevmeyi Denemedin

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

Hande Ünsal – Koş Gel

Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi

Berkay – Yas Tutarak

Rıza Tamer – Benden Sonra

En çok indirilen yerli şarkılar

Rıza Tamer – Benden Sonra

Hande Ünsal – Koş Gel

Sıla – Sakatlık Bende

Reynmen – Çatma Yarim

Nilüfer – Sebebi Sen

Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine

BLOK3 & Ati242 – Keşke

Jeff Redd – HUQQA

Volkan Konak – Mimoza Çiçeğim

Muud’da en çok dinlenen yerli albümler

Volkan Konak – Volkan Konak Koleksiyon

Semicenk – Karışık Kaset

Reynmen – Çatma Yarim

Semicenk – Geçiyor Zaman

Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları

BLOK3 – Obsesif

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Duman – Kufi

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

Hande Ünsal – Koş Gel

En çok indirilen yabancı şarkılar

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Tommy Richman – Mıllıon Dollar Baby

Jain – Makeba

The Weeknd & Madonna – Popular

Billie Eilish – What Was I Made For?

The Weeknd – Starboy

Taylor Swift – Cruel Summer

Travis Scott – FE!N

Eminem – Mockingbird

Doja Cat – Paint The Town Red

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Volkan Konak

Reynmen

BLOK3

Sezen Aksu

Müslüm Gürses

Afra

Ahmet Kaya

Tarkan

Kubilay Karça

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd – After Hours

Miley Cyrus – Endless Sumer Vacation

SZA – SOS Deluve: LANA

Indila – Mini World

Imagine Dragons – Evolve

INNA – Inna

Modern Talking – The Final Album

Lady Gaga – MAYHEM

Eminem – Curtain Call: The Hits

Lana Del Rey – Born To Die

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Rema & Selena Gomez – Calm Down

The Weeknd & Madonna – Popular

LP – Lost On You

Jain – Makeba

Tommy Richman – Mıllıon Dollar Baby

INNA – Yalla

Billie Eilish – What Was I Made For?

Miley Cyrus – Flowers

Taylor Swift – Cruel Summer

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

INNA

Eminem

The Weeknd

Billie Eilish

Shakira

Lady Gaga & Bruno Mars

Modern Talking

Tommy Richman

LP