Muud’da Rıza Tamer nisan ayının en çok indirileni oldu
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Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının favori listeleri açıklandı. Son dönemlerin popüler ismi Rıza Tamer’in “Benden Sonra” adlı parçası ayın en çok indirilen parçası oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Nisan ayında en çok indirilen parça söz ve müziği kendisine ait olan Rıza Tamer’den “Benden Sonra” oldu.
Taylor Swift birinciliği bırakmıyor
En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde Taylor Swift yine ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra nisan ayında The Weeknd’in “After Hours” albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu. “Lady Gaga & Bruno Mars”ın “Die With A Smile” parçası ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine adını yazdırdı. Nisan ayında en çok indirilen yabancı şarkılar listesinin zirvesi Rema & Selena Gomez ikilisinin “Calm Down” parçası oldu.
“Benden Sonra” nisan ayının en çok indirileni
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok indirilenleri Rıza Tamer, Hande Ünsal ve Sıla oldu. Rıza Tamer sürpriz bir çıkışa ilk sıraya yükselirken Ünsal’ın “Koş Gel” ve Sıla’nın “Sakatlık Bende” parçaları da en çok indirilenler listesinde yer aldı. En çok dinlenen yerli şarkı listesinde ise birinci Semicenk “Gözlerinden Gözlerine” oldu.
Muud’da en çok dinlenen yerli single'lar
Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Semicenk – Geçiyor Zaman
BLOK3 – Sevmeyi Denemedin
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
Hande Ünsal – Koş Gel
Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
Berkay – Yas Tutarak
Rıza Tamer – Benden Sonra
En çok indirilen yerli şarkılar
Rıza Tamer – Benden Sonra
Hande Ünsal – Koş Gel
Sıla – Sakatlık Bende
Reynmen – Çatma Yarim
Nilüfer – Sebebi Sen
Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona
Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
BLOK3 & Ati242 – Keşke
Jeff Redd – HUQQA
Volkan Konak – Mimoza Çiçeğim
Muud’da en çok dinlenen yerli albümler
Volkan Konak – Volkan Konak Koleksiyon
Semicenk – Karışık Kaset
Reynmen – Çatma Yarim
Semicenk – Geçiyor Zaman
Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları
BLOK3 – Obsesif
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Duman – Kufi
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
Hande Ünsal – Koş Gel
En çok indirilen yabancı şarkılar
Rema & Selena Gomez – Calm Down
Tommy Richman – Mıllıon Dollar Baby
Jain – Makeba
The Weeknd & Madonna – Popular
Billie Eilish – What Was I Made For?
The Weeknd – Starboy
Taylor Swift – Cruel Summer
Travis Scott – FE!N
Eminem – Mockingbird
Doja Cat – Paint The Town Red
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Volkan Konak
Reynmen
BLOK3
Sezen Aksu
Müslüm Gürses
Afra
Ahmet Kaya
Tarkan
Kubilay Karça
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd – After Hours
Miley Cyrus – Endless Sumer Vacation
SZA – SOS Deluve: LANA
Indila – Mini World
Imagine Dragons – Evolve
INNA – Inna
Modern Talking – The Final Album
Lady Gaga – MAYHEM
Eminem – Curtain Call: The Hits
Lana Del Rey – Born To Die
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Rema & Selena Gomez – Calm Down
The Weeknd & Madonna – Popular
LP – Lost On You
Jain – Makeba
Tommy Richman – Mıllıon Dollar Baby
INNA – Yalla
Billie Eilish – What Was I Made For?
Miley Cyrus – Flowers
Taylor Swift – Cruel Summer
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
INNA
Eminem
The Weeknd
Billie Eilish
Shakira
Lady Gaga & Bruno Mars
Modern Talking
Tommy Richman
LP
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