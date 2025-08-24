  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. NASA'nın uzay aracı Dünya'ya uzaydan bir sürprizle döndü

NASA'nın uzay aracı Dünya'ya uzaydan bir sürprizle döndü

NASA'nın uzay aracı Dünya'ya uzaydan bir sürprizle döndü
Güncelleme:

NASA’nın uzay aracının topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyaller bulunduğu açıklandı

NASA’nın Dünya’dan 200 milyon milden daha uzak bir noktadan topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyaller bulundu.

Bilim insanlarının incelediği Bennu asteroidi örneklerinde, ‘kimyasal olarak ilkel’ olduğu kaydedilen ve ömrünü tamamlamış yıldızların çevresinde milyarlarca yıl önce oluşan yıldız tozu tespit edildi. Araştırmacılar bu örneklerin, Güneş’in oluşumundan önceki evrene ışık tuttuğunu bildirdi.

Arizona Üniversitesi’nden Prof. Jessica Barnes, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde, “Verilerimiz Bennu’nun ana asteroitinin, Güneş Sistemi’nin dış kesimlerinde, muhtemelen Satürn yörüngesinin ötesinde oluştuğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden gezegen bilimci Prof. Sara Russell ise “Güneşimizin doğduğu dönemdeki dış Güneş Sistemi’ne dair eşsiz bir anlık görüntü görüyoruz. Bu tanelerin bazıları milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı ve gezegenlerin hangi ortamda doğduğunu anlatıyor” dedi.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler nasa uzay uzay tozu yıldız tozu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Türkiye'de tarihin akışını değiştirecek bir keşif daha: 10 bin yıl öncesine yolculuk... Türkiye'de tarihin akışını değiştirecek bir keşif daha: 10 bin yıl öncesine yolculuk... Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif... Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif... ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Ailelerinden kalan mirasta anlaşamayıp evi köstebek yuvasına çevirdiler! Ailelerinden kalan mirasta anlaşamayıp evi köstebek yuvasına çevirdiler! Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu Bankalardan şimdi de bedava akaryakıt kampanyası: 10 litre yakıt veren bile var! Bankalardan şimdi de bedava akaryakıt kampanyası: 10 litre yakıt veren bile var!
18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Magazin gündemine bomba düştü: Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı sona erdi! Magazin gündemine bomba düştü: Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı sona erdi! Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Bebeğinin öldüğünü hissetmeyen anne, tam 17 yıl sonra haklı çıktı! Bebeğinin öldüğünü hissetmeyen anne, tam 17 yıl sonra haklı çıktı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor