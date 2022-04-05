Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’deki fiyatlarına zam geldi. İşte yeni zamlı Netflix abonelik ücretleri...

Geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, Türkiye fiyatlarını da yüzde 40 oranında artırdı.

Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şöyle belirlendi:

Temel Plan Ücreti 26,99 liradan 37.99 liraya

Standart Plan Ücreti 40,99 liradan 57.99 liraya

Özel Plan Ücreti yüzde 54,99 liradan 77.99 liraya yükseldi.

Netflix'den yapılan açıklamada, "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız" denildi.

Platform en son geçen sene mart ayında fiyatlarda yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artışa gitmişti. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarılmıştı.

Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada şöyle:

"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."