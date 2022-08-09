Para kazanma dönemi resmen başladı: Instagram, Youtube modelini açtı

Instagram beklenen özelliği Amerika'da kullanıma açtı. Instagram üzerinden Reels paylaşımları yaparak para kazanma dönemi resmen başladı.

Yeni ara yüz testleri ile tepki ve protestoların odak toktası haline gelen popüler sosyal medya platformu Instagram bu sefer yeni reels özelliği ile gündeme bomba gibi oturdu.

Instagram üzerinden Reels paylaşımları yaparak para kazanma dönemi resmen başladı.

Reels paylaşımlarında izlenme başına ücret

Instagram Reels bonusları yayında! Reels videolarınız izlendikçe Instagram size para ödeyecek. Yeni özellik Amerika' Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde tüm dünyada kullanıma açılacak.

Instagram, Reels izlenmeleri için Bonus ödemeleri yapıyor. Kurallarsa aşağıdaki gibi: Her 1.000 izlenme başına 5$ ödenecek. (Paylaşım başına maksimum 100$ ödeme)

İşte kurallar

- Takipçi sayınızı 1 milyondan az olmalı

- Kişisel hesapta değil, Profesyonel hesapta olmalısınız.

- Instagram'ın ilke ve politikalarıma uygun paylaşımlar yapmalısınız.

-Şimdilik sadece ABD’ye açık

Özellik Türkiye'de aktif olduğunda Instagram, her kullanıcıya paylaşım başına yaklaşık 1.800 TL değerinde ödeme yapacak.

Instagram: “Sen yeter ki içerik üret”

Instagram için içerik üreticileri çok değerli. Çünkü platformda geçirilen süre tamamen içerik üreticilerinin etkisine bağlı olarak değişiyor.

Dolayısıyla Instagram da tıpkı diğer platformlar gibi içerik üreticilerinin gelir akışı oluşturabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor Bunun en somut örneğiyse, "Sen yeter ki içerik üret, ben sana ödeme yapacağım" yaklaşımı oldu. Üstelik bunun için takipçi siniri dahi aranmıyor. Instagram, takipçiniz olsun, olmasın içerik üreten herkese bonus ödemeleri dağıtacak.