Samsung Galaxy S22 ne zaman çıkacak: İşte ilk sızıntılar

Yeni bir sızıntı, Samsung'un Galaxy S22 serisini ne zaman tanıtmaya planladığını ortaya çıkardı. İşte Samsung Galaxy S22 ile ilgili ilk detaylar.

Samsung Galaxy S22 serisi için bekleyiş uzun bir zamandır sürüyor. Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3'ün tanıtıldığı günden beri Samsung adına teknoloji gündeminde en çok konuşulanlar hep Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S22 serisi hakkında oluyor.

Bu ayın başlarında, Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefon serisini şubat ayının başlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya koyulmuştu. Sızıntı kesin bir lansman tarihini belirtmedi. Ancak daha çok Apple hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan ünlü sızıntı kaynağı John Prosser'dan gelen yeni bir sızıntı, Samsung'un 2022'de çıkacak amiral gemisi serisini ne zaman görücüye çıkarmayı planladığını tarihi ile birlikte ortaya çıkardı.



SAMSUNG GALAXY S22 İÇİN TARİH ORTAYA ÇIKTI

John Prosser'a göre Samsung, 8 Şubat 2022'de şirketin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'nın örtüsünü kaldıracağı bir Unpacked etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Prosser ayrıca, yeni telefonların lansman gününde ön sipariş için hazır olacağını ve 18 Şubat'tan itibaren telefonların sahiplerine gönderilmeye başlayacağını söylüyor. Fakat Prosser'ın söyledikleri Galaxy S22 serisi ile de sınırlı değil.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN GALAXY S21 FE'NİN ÇIKIŞ TARİHİNİ DE VERDİ

Çıkışı çip krizi nedeniyle yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE için de lansman tarihini sızdırıldı. Prosser'a göre Samsung, yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE'yi 4 Ocak'ta tanıtacak ve cihaz 11 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.