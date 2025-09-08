  1. Anasayfa
Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması

Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması
Güncelleme:

Başta X, Instagram, YouTube ve TikTok olmak üzere Whatsapp ve Telegram için de bant genişliği daraltması yaşandığı aktarıldı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği kentin altı ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul il binasını abluka altına aldı.  yer yer arbedeler yaşandı.

Olayların ardından sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun bildiriliyor.

