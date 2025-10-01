Spotify abonelik ücretlerine dev zam! İşte yeni ücretler...

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam yaptı.

Spotify, Türkiye’de abonelik ücretlerinde fiyat güncellemesine gitti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, tüm paketlere ortalama yüzde 66 oranında zam yapıldı.

Spotify ayrıca yeni kullanıcılar için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı.

İşte yeni Spotify abonelik ücretleri:

Bireysel abonelik: 99 TL (önceki 59,99 TL)

Öğrenci paketi: 55 TL (önceki 32,99 TL)

Duo paketi: 135 TL (önceki 79,99 TL)

Aile paketi: 165 TL (önceki 99,99 TL)

Spotify abonelik ücretleri en son 2024 Şubat ayında güncellenmişti.