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Spotify’a inceleme başlatıldı

Spotify’a inceleme başlatıldı
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Rekabet Kurumu, tarafından Spotify hakkında inceleme başlatıldı.

Rekabet Kurumu, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılması adına Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılar ile içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de Rekabet Kurumu tarafından incelenecek.

Ayrıca Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği de incelenecek.

İHA

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Etiketler spotify rekabet kurumu inceleme
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