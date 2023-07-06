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Threads kullanıcılarına kötü haber: Threads silinince Instagram'da silinecek

Threads kullanıcılarına kötü haber: Threads silinince Instagram'da silinecek
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Mark Zuckerberg'in yeni oluşturduğu sosyal medya platformu Threads kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekerken gözden kaçan bir detay tüm kullanıcıları üzdü.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olarak Threads uygulamasını kullanıcılara sundu. Kısa sürede milyonlarca kişinin katıldığı Threads ile merak edilenlerden bir tanesi uygulamayı silince Instagram'ın da silinip silinmeyeceği olmuştu. Yanıt Meta'dan geldi. 

INSTAGRAM'DA SİLİNECEK

Meta şirketinden yapılan açıklamaya göre Threads'i silmek isteyen kullanıcılar, aynı zamanda Instagram'ı da silmek zorunda kalacak. Hatta bu açıklama uygulamayı indirirken de söyleniyor. Ancak kullanıcıların pek çoğu bu maddeye dikkat etmeksizin Threads'i indirdi.

Etiketler Threads instagram silinme
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