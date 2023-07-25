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TikTok sürpriz özelliğini duyurdu

TikTok sürpriz özelliğini duyurdu
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META'nın Twitter'a karşı geliştirdiği Threads uygulamasının yankıları sürerken, video paylaşım uygulaması TikTok, artık metinden oluşan gönderilerin de paylaşabileceğini duyurdu.

TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini tanıttı.

Buna göre kullanıcılar, video ve fotoğraf serisinin yanı sıra yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.

Metin gönderileri, Instagram Hikayeleri'ndeki paylaşımlara benzer şekilde -arka plan rengi, yazı stili, müzik ve etiketler dahil- oluşturulabilecek. Gönderiler bin karakterle sınırlı olacak.

TikTok'dan önce Meta, Instagram'a bağlı çalışan mikroblog platformu "Threads"i tanıtmıştı. 

Etiketler tiktok metin gönderisi
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