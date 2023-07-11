TikTok'ta yine öldüren akım tehdidi! Zenginler tehdit altında

Sosyal medyanın en çok tartışılan ve tepki çeken mobil uygulaması TikTok'ta yine bir öldüren akım moda oldu.

Hızla tüketilen yeni medyada her geçen gün yeni akımlar, viraller ortaya çıkıyor.

Gençlerin ve orta yaş grubunun sıkça kullandığı bir platform olan Tiktok'ta 4 kişinin ölümüne neden olan bir akım ortaya çıktı.

İnsanların yüksek hızda hareket eden teknelerden atladığı çok tehlikeli bir aktiviteyi içeren yeni "TikTok akımı", kısa sürede 4 kişinin ölümüne sebep oldu.