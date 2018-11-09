Tinder'da şansını artırmak için mahkemeye başvurdu

Hollanda'da yaşayan 69 yaşındaki Emile Ratelband, çöpçatanlık sitesi Tinder'da ve iş görüşmelerinde yaşının şansını azalttığını söyleyerek doğum yılını 11 Mart 1949 yerine 11 Mart 1969 olarak değiştirmek istedi.

BBC'de yer alan habere göre, Emile Ratelband, "İsmini değiştirebiliyorsun, cinsiyetini değiştirebiliyorsun, niye yaşını değiştiremeyesin?" dedi.

Doktorlara göre zaten 45 yaşında birinin vücuduna sahibim" diyen Ratelband, kendisini "genç bir tanrı" olarak nitelendirdi.

Ratelband şöyle devam etti:

"69 yaşındayken sınırlarım var ama 49 yaşında olursam, ev alabilirim, daha farklı bir araba kullanabilirim, daha fazla işle meşgul olabilirim.

69 yaşındaki kullanıcı "Tinder'da 69 yaşında olduğumu söylüyorum, yanıt alamıyorum. 49 yaşında olursam, bu yeni yüzümle çok daha gösterişli olurum" dedi.

Mahkemeye başvuran Ratelband'ın duruşması Amsterdam yakınlarındaki Arnhem kentinde 1 ay içinde görülecek.

Ancak Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre Hollanda'da bir kişinin doğum tarihini değiştirecek yasal mekanizmalar bulunmuyor.