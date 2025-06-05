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Türk Telekom Cep Magnet ile internet keyfi artıyor

Türk Telekom Cep Magnet ile internet keyfi artıyor
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Türk Telekom, ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Türk Telekom, taşınabilir modemi Cep Magnet ile müşterilerinin mobil bağlantının olduğu her yere interneti taşımasına imkân tanıyor. Yüksek hızda internet keyfi sunan Türk Telekom, Cep Magnet Modemli Tarifelerini satın alan yeni müşterilerine 3 ay geçerli 50 GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom, bol GB’lı ve yüksek hızlı mobil internetle müşterilerinin keyfini artırıyor. Ayrıca Cep Magnet Tarifeleriyle de müşterilerinin artan mobil internet ihtiyaçlarına hediye kampanyalarla çözüm sunuyor. 

Cep Magnet satın alanlara 3 ay geçerli 50 GB internet hediye 

Mobil interneti Cep Magnet ile mobil bağlantının bulunduğu her yerde kullanabilen müşteriler; 50GB, 100GB, 200GB ve 300GB’lık tarife seçenekleri ‎ile internet keyfini doyasıya yaşayabiliyor. ‎Türk Telekom 12 ay taahhütle Cep Magnet Modemli 50GB ve 100GB’lık tarifelerini satın alan yeni müşterilerine 3 ay boyunca kullanabilecekleri 50 GB internet hediye ediyor. 

Müşteriler, bol GB’lı internetin keyfini yaşarken Cep Magnet modemlerine 12 ay taksitle sahip oluyor.  12 saate kadar batarya ömürlü, cebe sığacak boyuttaki modemler her yere rahatlıkla götürülebiliyor. Cep Magnet modemler ile 32 farklı cihaza kadar bağlanabilme imkânı bulunuyor. 

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Etiketler türk telekom Cep Magnet
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