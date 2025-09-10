Türk Telekom Muud’da yazın kapanışı rap müzik ile yapıldı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da ağustos ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı. Yazın son günlerinde listelerin zirvesinde yine Semicenk yer aldı. Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 ise ağustos ayında şarkıları en çok indirilen sanatçı oldu.

Muud kullanıcılarının favori listelerinde rap müzik, bu yazın yükselen yıldızı oldu. Geçtiğimiz ay en çok dinlenen isimler arasında öne çıkan Semicenk, ağustos ayında da zirvede yer aldı. Semicenk ile rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo’nun yaptığı düet parça “Sabrettim” kullanıcıların indirdiği şarkılar arasında ilk sırada yerini aldı.

Yabancı listelerin favorisi: INNA

En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde hit şarkılarıyla tanınan Romanyalı sanatçı INNA ilk sıraya yerleşti. Ayrıca ağustos ayında The Weeknd’in “After Hours” albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu. “Tommy Richman‎”ın “MILLION DOLLAR BABY parçası ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesinde yine zirvenin sahibi oldu.

Muud yerli listelerde yazın hit şarkısı “Yerinde Dur" zirvede

Bu yaza damga vuran Demet Akalın ve Sefo düeti olan “Yerinde Dur”, Muud’da ağustos ayının en çok dinlenen yerli şarkısı oldu. Kariyerinin ikinci stüdyo albümünü çıkartan Edis, Muud’da ağustos ayına damga vuran isimlerden oldu. 11 şarkılık “Bachi-Bouzouk” albümünü geçtiğimiz ay piyasa süren Edis, daha öncesinde single olarak çıkarttığı “Azar Azar”, “Bir Yol” gibi şarkılara da albümde yer verdi. Edis’in “Bachi-Bouzouk” albümü, ağustos ayında Muud’da en çok indirilen albüm olarak dikkat çekti.

Muud’da rap rüzgârı esmeye devam ediyor

Ağustos ayında Muud’da rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 en çok indirilen yerli sanatçısı olarak zirveye yerleşti. Ayrıca arabesk rap müziğin temsillerinden Çağla ve Doğu Swag ‘ın “Seni Düşündüm” parçası da ağustos ayında en fazla radarlanan şarkı oldu.