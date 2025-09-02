Türk Telekom yapay zeka ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiği yeni nesil çözümleri ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Türk Telekom, geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile müşterilerinin bağlantı kalitesini 7/24 takip ederek, müşterilerine 360 derece yaklaşımla proaktif ve hızlı çözümler sunuyor. Türk Telekom’un 2022 yılında hayata geçirdiği ev içi sabit internet asistanı Wi-Fi Mercek, 2025 yılının ilk 6 ayında 2,5 milyon çözüm sağladı. Ev içi kablosuz bağlantıları uçtan uca analiz ederek, çağrı merkezi müşteri temsilcilerinden dijital kanallara kadar geniş bir destek ağı oluşturan Wi-Fi Mercek ile Türk Telekom, müşteri deneyimini üst seviyeye taşırken, operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak müşterilerimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor, küresel standartlarda hizmetler sunarak internet deneyimini zenginleştiriyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımızla yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiğimiz destek sistemlerimiz ile kullanıcılarımıza uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. Proaktif, hızlı ve etkin çözümler sağlayan destek sistemlerimiz, sabit internet abonelerimizin ev içi bağlantı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Wi-Fi Mercek ile akıllı ev interneti yönetimi gerçekleştiriyor, operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, müşteri deneyimi odaklı stratejisiyle yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiği yeni nesil çözümleri ile sabit internette müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılarının hat kalitesini güvence altına alan Türk Telekom, sürekli olarak takip ettiği bağlantı performansını en iyi seviyede tutabilmek için, oluşturduğu ev içi kablosuz ağ haritası ile kullanıcılarına sağladığı çözümleri proaktif olarak uyguluyor. Türk Telekom ofisleri, çağrı merkezleri ve dijital kanallar üzerinden müşterilerle ilk temas anında devreye giren yeni nesil destek sistemleri sayesinde Türk Telekom, en iyi hız deneyimi ve modem performansı için gerekli konfigürasyonları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Türk Telekom’un 2022 yılında hayata geçirdiği sabit internet çözümü Wi-Fi Mercek, yapay zeka desteği sayesinde ev içi kablosuz internet bağlantısını uçtan uca analiz ederek çağrı merkezi asistanlarından dijital kanallara kadar geniş bir destek ağı sunuyor. Ev içi sabit internet deneyiminde hızlı ve etkili çözümler sunan Wi-Fi Mercek, 2024 yılında 5 milyon, 2025 yılının ilk altı ayında ise 2,5 milyon kez kullanıldı. Operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri düşüren Wi-Fi Mercek, 2022’den bu yana çağrı sürelerini yüzde 54 oranında düşürerek müşteri memnuniyetine önemli katkı sağladı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak müşterilerimize yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor, küresel standartlarda hizmetler sunarak internet deneyimini zenginleştiriyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımızla yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiğimiz destek sistemlerimiz ile uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. Proaktif, hızlı ve etkin çözümler sağlayan destek sistemlerimiz, sabit internet kullanıcılarımızın ev içi bağlantı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Wi-Fi Mercek ile akıllı ev interneti yönetimi gerçekleştiriyor, operasyonel verimliliğimizi artırarak ciddi ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmaya, ürün ve hizmetlerimizi yenilikçi çözümlerle geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Küresel standartlarda yapay zeka destekli çözüm asistanı

‎Türk Telekom'un 2022 yılında QuantWiFi iş birliği ile hayata geçirdiği Wi-Fi Mercek platformu ile modem ve cihazlar arasındaki mesafe, kanal türü ve sinyal kalitesi analiz ediliyor. 17 farklı marka cihazla entegre olarak çalışabilen Wi-Fi Mercek, uluslararası arenada da başarısını kanıtlayarak Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından “En İyi Ev İçi Wi-Fi Ağı” ödülüne layık görüldü.