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Türk Telekom’dan Playstore.com alışverişleri için faturaya ek 4000 TL’ye varan alışveriş limiti

Türk Telekom’dan Playstore.com alışverişleri için faturaya ek 4000 TL’ye varan alışveriş limiti
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Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, oyunseverlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu avantajlarla öne çıkmaya devam ediyor. En az 4 aydır Türk Telekom evde ya da işte internet abonesi olan müşteriler, Playstore.com’da kullanabilecekleri ek alışveriş limitlerine sahip oluyor. Üstelik son bir yıl içinde faturalarını düzenli ödeyen kullanıcılar iki kat daha fazla ek alışveriş limiti kullanabiliyor.

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Evde ve işte internet abonesi olanlar için faturaya ek alışveriş limiti imkânı sunan kampanya Playstore.com üzerinde gerçekleştiriliyor. 

Playstore.com’da 4 bin TL’ye varan alışveriş limiti imkânı, üstelik 12 ay vade farksız taksit avantajıyla

Kampanya dahilinde 4 ay ve daha uzun süredir Türk Telekom evde ya da işte internet abonesi ‎olan kullanıcılara Playstore.com’da kullanabilecekleri 1000 TL, 36 ay ve daha uzun süre abone olan kullanıcılara ise 2000 TL alışveriş limiti sunuluyor. Ayrıca son bir yıl içinde faturalarını düzenli ödeyen ve 36 ay üzeri abonelik süresi bulunan müşteriler ise 4000 TL ek alışveriş limiti elde edebiliyor. Tüm alışveriş limitleri faturaya ek olarak yansıtılıyor. Kampanyadan faydalanan kullanıcılar kendilerine tanımlanan limit sayesinde iki kat daha fazla alışveriş yapabiliyor. 

Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde ‎internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya ‎devam ediyor.‎

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Etiketler playstore türk telekom
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