Twitter ''bant daraltması tehdidi'' paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli getiren Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabı, Türkçe ve İngilizce olarak kurumun Türkiye politikasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Türkiye ile ilgili "Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık" açıklaması yapan Twitter, erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının belgelerini paylaştı.

Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz.

Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz."

