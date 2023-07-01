Twitter'da ''kullanım limiti aşıldı'' sorunu: Twitter çöktü mü?

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hatayla karşılaştılar. Twitter'da meydana gelen hata sonrası erişim sorunu yaşandı.

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte erişim sıkıntısı yaşanmakta. Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar kullanım limiti aşıldı hatası ile karşılaştı. Kullanım limiti hatası çözüldü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Twitter erişim sorunu çözüldü mü sorusu araştırılmaktadır. Peki, Twitter düzeldi mi? Twitter erişim sorunu çözüldü mü? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. Twitter'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre Twitter'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.

TWİTTER SORUN NE?

Twitter'ın anasayfasına giriş yapan kullanıcılar kullanım limiti aşıldı hatası ile karşılaştı. Kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.