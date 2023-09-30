Ünlü isimden yapay zeka yorumu: İnsan zekasından milyonlarca kat hızlı evrimleşecek

Sapiens kitabıyla ünlenen Yuval Noah Harari, katıldığı bir konferansta yapay zekaya ilişkin verdiği bilgilerle dikkat çekti.

Bütün dünyada milyonlarca satan Sapiens kitabıyla ünlenen Yuval Noah Harari, bir konferansta yaptığı konuşma ile ilgi gördü.

Yapay zekanın daha önceki tüm evrimlerden farklı olacağının altını çizen Harari, tarihte ilk kez bir teknolojinin kendi kendine kararlar verebildiğine dikkat çekti.

ORGANİK ZEKAYA GÖRE MİLYONLARCA KAT HIZLI İLERLİYOR

Yazar, konferanstaki konuşmasında, “Yepyeni bir evrimsel sürecin hala ilk adımlarındayız. ChatGPT gibi yapay zeka çalışmaları, organik yaşamın gelişimiyle kıyaslanacak olursa henüz amip aşamasında” dedi. Bu inorganik zekanın organik varlıklara göre milyonlarca kat hızlı ilerlediğine işaret etti: “Organik hayat milyarlarca yılda evrildi, ama yapay zekada bu sadece birkaç on yıl sürebilir.”

RİSKLERİN GERÇEK ANLAMDA TESPİT EDİLEMEMESİ...

Harari’ye göre yapay zekayla ilgili asıl sorun, risklerin gerçek anlamda tespit edilememesinden kaynaklanıyor. İnsanlığın kendinden daha zeki ve güçlü bir şey yarattığını, bunun üzerindeki kontrolünü yitirme riski olduğunu düşünen Harari bu endişesini finans sektöründen bir örnekle açıkladı:

“Yapay zeka yepyeni finansal cihazlar geliştirebilir, bunlar insanların anlayabileceğinin ötesinde olabilir ve 20 yıl sonra hiçbir insan, finansal sistemin nasıl işlediğini anlayamayabilir. Tamamen yapay zekaya güvenmek zorunda kalabiliriz.”

Tarihçi, bunun sakıncasını yaşanmış bir olayla gösterdi. 2007-2008’de Wall Street’te birkaç deha yeni finansal araçlar icat etmişti. Kimse anlamıyordu bu araçları, kimse de regüle etmemişti. Birkaç yıl bunlar harika görünmüş, sonra hepsi çökmüştü.

“Yapay zekaya da finansal sistem üzerinde artan bir güç verirsek belki birkaç yıl her şey iyi gidebilir, sonra çökebilir ve kimse ne olduğunu anlayamaz” dedi Harari. Tabii, başka alanlarda da olabilir bu. “Öyle bir noktaya geliriz ki, dünyayı hiç anlamayabiliriz. Sistemler bizle ilgili kararlar almaya başlayabilir. Korkmamız gereken gelecek bu.”