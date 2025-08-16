  1. Anasayfa
  3. WhatsApp dinlenebiliyor mu? sorusunun yanıtı herkesi şoke etti!

Ünlü şarkıcı ve Youtuber Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon! Barikatın Diğer Tarafı! programına konuk olan bir siber güvenlik polisine "WhatsApp dinlenebiliyor mu?" sorusunu yöneltti. Siber güvenlik polisinin verdiği yanıt ise programa da sosyal medyaya da damgasını vurdu.

İçerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, gündemdeki meselelerle ilgili kişileri konuk aldığı “Mevzular Açık Mikrofon” programına bu kez polisleri konuk etti.

Soru-cevap formatında ilerleyen programda Uğur, polislere “WhatsApp dinlenebiliyor mu?” sorusunu yöneltti.

Söz alan bir siber güvenlik polisi, “Özel istek, devlet boyutunda ciddi bir mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı bile olsa, bilgisayarınız açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleyebiliriz. Hatta klavyenizdeki tuşlamalarınızı dahi kendime alabilirim” diyerek yanıt verdi.

Geçmişte adli bilişimle de uğraştığını söyleyen polis memuru, bilgilerin silinebilirliği üzerine de konuştu.

Polis, “Bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kalıntı kalıyor. 30 yıllık bilgisayar olsun, bunu defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kalıntıyı elde edebiliyorum” ifadelerini kullandı.

 

