WhatsApp ve Instagram'da kesinti sonrası ilk açıklama

META, sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan küresel erişim sorununun ardından "Geri döndük" mesajıyla sorunun büyük ölçüde çözüldüğü bilgisini verdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları dün küresel çapta yaşanan toplu kesinti nedeniyle bu uygulamalara erişimde zorluk yaşadı. Bu kapsamda bazı kullanıcılar, uygulamaların hiç kullanılamaması veya beslemelerin yenilenmemesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaştığını bildirdi.

Meta ise yayımladığı duyuruda, kullanıcıların uygulamalarına erişimini etkileyen teknik bir sorun oluştuğunu ve bu durumun farkında olduklarını bildirdi.

META tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan gönderide, “İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

Türkiye saatiyle 02.02'de ise (yani İnstagram'ın sorunla ilgili ilk tweetinin paylaşılmasından 4 saat sonra) İnstagram, "Ve geri döndük — beklediğimiz için özür dileriz ve bize katlandığınız için teşekkürler " notuyla yeni bir gönderi paylaşıldı.

Benzer sorunlar geçmişte de yaşanmıştı

Bu platformlar ekim ayında başka bir kesintiyle karşı karşıya kalmış, ancak hizmetler bir saat içinde büyük ölçüde eski haline dönmüştü.

Meta'nın yaşadığı en büyük kesinti ise 2021 yılında gerçekleşmişti. Kurucu Mark Zuckerberg'in özür dilemesine yol açan kesintide uygulamalar yaklaşık altı saat süreyle çökmüştü.