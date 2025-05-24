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X çöktü! Erişim sorunu yaşanıyor

X çöktü! Erişim sorunu yaşanıyor
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Popüler sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. X'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar ''Bir hatayla karşılaştık'' uyarısı alıyor.

Masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı.

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre, Twitter ana sayfası yüklenmiyor, tweet gönderilemiyor ya da zaman akışı yenilenemiyor. Bazı kullanıcılar da uygulamaya hiç erişemediklerini ve “Bağlantı hatası” mesajı aldıklarını bildiriyor. Sorun, Türkiye genelinde olduğu gibi farklı ülkelerdeki kullanıcılardan da rapor ediliyor.

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Etiketler X erişim sorunu twitter
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