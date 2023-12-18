  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. X hakkında soruşturma

X hakkında soruşturma

X hakkında soruşturma
Güncelleme:

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın satın alıp adını X olarak değiştirdiği Twitter hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:

İllegal içerikler ve dezenformasyon ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali şüphesi

Şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali şüphesi

Şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı

Etiketler elon musk twitter x x'e soruşturma twitter'a soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinden 10 ay sonra 0 noktasının son hali Asrın felaketinden 10 ay sonra 0 noktasının son hali Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal Kiracıların imzaladığı tahliye taahhütnameleri için emsal karar Kiracıların imzaladığı tahliye taahhütnameleri için emsal karar Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu İstanbul Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken açıklama İstanbul Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken açıklama Yerel seçimler öncesi AK Parti'de AK Parti'yi karıştıracak tepki Yerel seçimler öncesi AK Parti'de AK Parti'yi karıştıracak tepki Istranca Ormanları'ndan kartpostallık kar manzaraları Istranca Ormanları'ndan kartpostallık kar manzaraları İstanbul'daki son yağışların ardından barajlardaki son durum belli oldu İstanbul'daki son yağışların ardından barajlardaki son durum belli oldu Erdoğan ve Bahçeli'nin aklındaki Ankara adayı o mu ? Erdoğan ve Bahçeli'nin aklındaki Ankara adayı o mu ? Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var