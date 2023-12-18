X hakkında soruşturma
Avrupa Birliği, Elon Musk'ın satın alıp adını X olarak değiştirdiği Twitter hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
Avrupa Birliği, Elon Musk'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:
İllegal içerikler ve dezenformasyon ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
Şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
Şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı
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