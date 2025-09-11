X'in yapay zekası Grok'a yine erişim engeli talebi

Eski adı Twitter olan sosyal medya devi X'in yapay zekası Grok'un X hesabı için bir kez daha erişim engeli istendi.

Kısa bir süre önce X kullanıcılarına küfürlü yanıtlar veren ve bu nedenle Türkiye'de erişimi engellenen X'in yapay zekası Grok bir kez daha erişim engeli ile karşı karşıya.

Grok'un X hesabı için millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmesi talep edildi.

Erişime engellenen web sitelerini açıklayan EngelliWeb, Grok’un X hesabına erişim engeli talep edildiğini duyurdu.

EngelliWeb hesabından yapılan açıklamada, "Grok'un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" ifadelerine yer verildi.

Hangi sulh ceza hakimliğinin bu kararı verdiği henüz açıklanmazken, hesap şu an X tarafından Türkiye’den tamamen görünmez hâle getirilmedi.

Daha önce de Temmuz ayında Grok’un X hesabındaki 50 gönderi, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Bu gönderilerden bazıları X tarafından silinirken, silinmeyen içerikler Türkiye’den erişime kapatılmıştı.