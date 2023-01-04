Yetişkin içerikli film sitelerine ''kimlikle giriş'' başlıyor

ABD'de, küçük yaştakilerin yetişkin içerikli film sitelerine girişini engellemek için, söz konusu içeriklere ulaşmak isteyenlere 'kimlik kartı' ve benzeri bir resmi evrak gösterme zorunluluğu getirildi.

Küçük yaştakilerin erişkin sitelerine girişi engellemek amacıyla ABD'de yeni bir yasal düzenleme yaşama geçirildi. Yasal düzenleme sonrasında Louisiana'da yetişkin içerik izlemek çok daha zorlaştı.

NTV'de yer alan habere göre, yetişkin içerik sitelerine erişmek için ehliyetinizi veya devlet tarafından verilmiş bir kimliğinizi beyan etmeniz gerekecek. Yasal düzenleme sonrası içeriğinin yüzde 33,3 veya daha fazla yetişkin içerikler barındıran sitelere yaş doğrulaması yapılmadan girilemeyecek.

Yasal düzenleme sonrası, yetişkin içerik web sitelerine bir Louisiana eyalet kimliği veya sürücü ehliyeti beyan ederek girilmeye başlandı. Bu tür sitelere ziyaret etmek isteyenler LA Wallet adlı bir uygulamayı kullanarak giriş yapabiliyor.

Yasal düzenleme sonrası, yaygın yetişkin içerik siteleri arasında yer alan Pornhub, mobil sürümünde ziyaretçiden yaşını doğrulamasını istemeye başladı.

Uygulamada çıkan mesajda, "Louisiana yasası artık, sitemize Louisiana'dan bağlanan kullanıcıların yaşını doğrulamak için bir süreç uygulamamızı gerektiriyor" deniliyor.

'CAYDIRICI BİR YÖNTEM'

Pornhub, bu işlem sırasında herhangi bir veri toplamadığını ve işlemin "Çevrimiçi kullanıcıların yaşını doğrulama konusunda uzmanlaşmış saygın hizmet sağlayıcılar tarafından yürütüldüğünü" iddia etse de, bazı kişilerin resmi verileri teslim etme konusunda pek rahat olmadığını tahmin etmek zor değil.

Yetişkin içerikler barındıran bir siteye erişmek için resmi belgeleri beyan etmek ve bunun kayıt altına alınması caydırıcı bir yöntem olarak görülüyor. Çocukların yetişkin içerik sitelerine erişimi engellenirken, internette kontrolsüz şekilde cinsel içerik paşlayan sitelerin de bu tür düzenlemelerle belirli bir içerik denetimine yönlendirilmesi mümkün.