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Youtube'a yeni özellik: Youtube Playables

Youtube'a yeni özellik: Youtube Playables
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YouTube, daha fazla eğlence ve daha fazla içerik stratejisini Playables adlı oyun bölümüyle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Google'ın YouTube'u daha eğlenceli hale getirmek için oyun oynamayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Şirket, resmi olarak bu özelliği test etmeye başladı.

Webtekno'da yer alan habere göre, YouTube, oyunlar için sitesine "Oynanabilirler" anlamına gelen "Playables" bölümü ekledi. Gelen bilgiler, oyunların direkt olarak YouTube'un masaüstü sürümünden veya mobil uygulamaları üzerinden oynanabileceğini gösterdi.

YouTube üzerinden oyun oynama özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaştırılabileceğine dair net bir bilgi yok.

 

Etiketler Playables youtube oyun oyun oynama
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