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  4. 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

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İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

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