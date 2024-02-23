Anasayfa Video Galeriler Gündem 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 09:55 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 09:55 İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d8416ac6a8927b600b0633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!