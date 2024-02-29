Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 11:55 Güncelleme: 29 Şubat 2024 Perşembe 11:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e0468bc67df99919016e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Çorlu tren faciası davası yine ertelendi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı İstanbul'da uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar