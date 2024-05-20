Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 08:15 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin ise tutuklandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664adc7953a06da88704aef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı