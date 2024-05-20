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  4. 14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin ise tutuklandığını açıkladı.

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