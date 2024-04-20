Anasayfa Video Galeriler Gündem 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 09:25 Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66235fe9036d7edb77079df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Kuşadası'nda av tüfekleriyle dehşet saçanların sonu bu oldu CHP’li başkan yabancı uyrukluların ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi Fren yerine gaza bastı; ortalık savaş alanına döndü Okul müdürü çocuklara cinsel istismardan tutuklandı