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  4. 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı

18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

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