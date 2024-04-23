23 Nisan töreninde ''Puta tapmayın'' gözaltısı

Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken bir kişi, ''Ey Müslümanlar puta tapmayın'' diye bağırdı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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