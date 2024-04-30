Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar 30 Nisan 2024 Salı Saat: 10:05 Tokat'ta bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630984c082bb6835705d6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var Motokuryelerin kavgasında kan aktı Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı