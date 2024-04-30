23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar

Tokat'ta bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630984c082bb6835705d6a3" allowfullscreen></iframe>