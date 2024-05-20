Ankara'da 19 Mayıs coşkusu: Mansur Yavaş'ın sözleri geceye damga vurdu

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Mor ve Ötesi grubu konser verdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, ''İnanıyoruz ki şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, tüm Türkiye’ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun olmadığı aydınlık yarınlara...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664b33351e565fe7ed042733" allowfullscreen></iframe>