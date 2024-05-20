  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da 19 Mayıs coşkusu: Mansur Yavaş'ın sözleri geceye damga vurdu

Ankara'da 19 Mayıs coşkusu: Mansur Yavaş'ın sözleri geceye damga vurdu

Güncelleme:

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Mor ve Ötesi grubu konser verdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, ''İnanıyoruz ki şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, tüm Türkiye’ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun olmadığı aydınlık yarınlara...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Müstehcen fotoğrafla iğrenç tuzak: 609 bin TL dolandırdılar
Müstehcen fotoğrafla iğrenç tuzak: 609 bin TL dolandırdılar
Deprem bölgesinde hasat başladı: Yurt dışına 25 TL'ye, yurt içine 20 TL'ye satılıyor
Deprem bölgesinde hasat başladı: Yurt dışına 25 TL'ye, yurt içine 20 TL'ye satılıyor
Dünya onu izliyordu: Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi
Dünya onu izliyordu: Akıncı İHA, İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi
Yıllardır yanan taş görenleri hayrete düşürüyor
Yıllardır yanan taş görenleri hayrete düşürüyor
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor
Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor
14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu
HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu
Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı
Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı