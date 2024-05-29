25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Elazığ’da 25 yıldır basın sektörüne hizmet eden ve emekli olan Murat Varol, televizyon programına aldığı konuk sonrası, devletten aldığı destek ile çiftlik kurup kendi işinin patronu olmayı başardı.

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