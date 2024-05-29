Anasayfa Video Galeriler Gündem 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:55 Elazığ’da 25 yıldır basın sektörüne hizmet eden ve emekli olan Murat Varol, televizyon programına aldığı konuk sonrası, devletten aldığı destek ile çiftlik kurup kendi işinin patronu olmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656d172684c572900035cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi Bir suç örgütü daha çökertildi: 51 gözaltı var Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı