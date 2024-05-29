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  4. 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

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Elazığ’da 25 yıldır basın sektörüne hizmet eden ve emekli olan Murat Varol, televizyon programına aldığı konuk sonrası, devletten aldığı destek ile çiftlik kurup kendi işinin patronu olmayı başardı.

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