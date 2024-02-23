Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 09:40 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 09:40 Bilecik'te çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d83df575273a0d750798d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!