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  4. 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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