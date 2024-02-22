Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 suç örgütü daha çökertildi: Onlarca gözaltı var 4 suç örgütü daha çökertildi: Onlarca gözaltı var 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:53 Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' operasyonlarında; örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d6df8074f1ea3386049a87" allowfullscreen></iframe> Etiketler suç örgütü gözaltı operasyon BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını: Fiyatını gören ancak adetle alabilecek! Ankara'da 12 saat süren rehine operasyonu! Ünlü şarkıcı ile izleyicisi arasında kavga: ''İn aşağı'', ''Bir daha gelirsem namert çocuğuyum'' İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı Özel okulda korkutan yangın! İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu