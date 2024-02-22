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  4. 4 suç örgütü daha çökertildi: Onlarca gözaltı var

4 suç örgütü daha çökertildi: Onlarca gözaltı var

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Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' operasyonlarında; örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

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Etiketler suç örgütü gözaltı operasyon
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