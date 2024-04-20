Anasayfa Video Galeriler Gündem 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 12:50 Muğla’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ağaçlar devrildi, çatı uçtu, kopan elektrik telleri patlamalar yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66238ff8be1b11652900c0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı Eli kanlı çeteyi aynı tip dövme yakalattı Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Bir hayırsız evlat dehşeti daha: Para vermeyen annesini yaktı İzmir'de hortum kabusu kamerada Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış'' Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı