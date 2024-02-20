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  4. 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor

47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor

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İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bundan 47 yıl önce henüz 1 yaşındayken yalnız başına dolaşırken bulunan genç kadın şimdi her yerde ailesini arıyor.

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Etiketler ailesini arıyor kayıp genç kadın izmir
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