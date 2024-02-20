Anasayfa Video Galeriler Gündem 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor 20 Şubat 2024 Salı Saat: 13:28 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 13:30 İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bundan 47 yıl önce henüz 1 yaşındayken yalnız başına dolaşırken bulunan genç kadın şimdi her yerde ailesini arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d47f3b82f4fe92f60530f3" allowfullscreen></iframe> Etiketler ailesini arıyor kayıp genç kadın izmir BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı Ürfi suç örgütüne operasyon Marmara'da 6 kişiye mezar olan geminin batma nedeni ortaya çıktı Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi Yaşar Alptekin bu sefer camide vaaz verirken görüntülendi