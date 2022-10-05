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  4. 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti

50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti

Aralarında Juliette Binoche ve Marion Cotillard'ın da bulunduğu Fransız aktrisler, İran'da öldürülen Masha Amini için saçlarını kesti.

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