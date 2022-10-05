Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:55 Aralarında Juliette Binoche ve Marion Cotillard'ın da bulunduğu Fransız aktrisler, İran'da öldürülen Masha Amini için saçlarını kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d70a9a6fa2e7e721a5e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu Selam verdiği kişinin saldırısına uğrayan kadın isyan etti İETT otobüsü ile lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı Hatay'a meteor düştü! O anlar saniye saniye kamerada Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası