Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 11:45 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması sebebiyle suları azalan barajda suyun dibindeki ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d0ec23655077467d0b87b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı