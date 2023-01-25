  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara

50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması sebebiyle suları azalan barajda suyun dibindeki ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman
İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti
Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu
''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!
Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında
Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı
Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı