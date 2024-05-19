Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 20:55 Güncelleme: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:55 Tokat'ta bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlamasıyla 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmıştı. Olayın arkasında yasak ilişki olduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a3d21cfeea422700e7ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı Bir kadın daha katledildi: 10 yerinden bıçaklandı Müstehcen çocuk fotoğrafıyla 1,5 milyon TL'lik vurgun İstanbul'da güpegündüz yabancı uyruklu cinayeti kamerada