Anasayfa Video Galeriler Gündem 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi 26 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:21 Güncelleme: 26 Şubat 2024 Pazartesi 13:21 70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada vatandaşların sürpriziyle karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dc6610ef3948e4500c77a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Derya Uluğ'dan dikkat çeken açıklama DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga! Ronaldo'dan maç sonrası tribünlere iğrenç hareket Köprüde yürekleri ağza getiren intihar girişimi Down sendromlu kadın ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada Korkunç ölüme tepki çeken savunma