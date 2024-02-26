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70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi

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70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada vatandaşların sürpriziyle karşılaştı.

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